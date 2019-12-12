حبس عامل استولى على بطاقات التموين فى بولاق أبو العلا

كتب سليم على

قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على بطاقات التموين فى دائرة القسم، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن ضباط مباحث إدارة التموين، من ضبط "إ. ع. ق" 22 سنة مسئول عن كشك توزيع خبز بلدى مدعم كائن بدائرة قسم بولاق أبو العلا، لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، واستخدامها فى الاستيلاء على نقاط الخبز، عن طريق ماكينة صرف خبز " غير مخصصة له " لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بحوزته على ماكينة صرف خبز، و14 بطاقة تموينية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.