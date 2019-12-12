سوبر كورة
Ads
الخميس، 12 ديسمبر 2019 04:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عامل استولى على بطاقات التموين فى بولاق أبو العلا

الخميس، 12 ديسمبر 2019 02:34 م
حبس عامل استولى على بطاقات التموين فى بولاق أبو العلا مخبز بلدى-أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على بطاقات التموين فى دائرة القسم، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن ضباط مباحث إدارة التموين، من ضبط "إ. ع. ق" 22 سنة مسئول عن كشك توزيع خبز بلدى مدعم  كائن بدائرة قسم بولاق أبو العلا، لقيامه بتجميع البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، واستخدامها فى الاستيلاء على نقاط الخبز، عن طريق ماكينة صرف خبز " غير مخصصة له " لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بحوزته على ماكينة صرف خبز، و14 بطاقة تموينية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 


مباحث القاهرة

التموين

بطاقات التموين

بولاق ابو العلا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

درة بإطلالة تونسية مطرزة فى جلسة تصوير جديدة.. وتعلق: امشى بروح حالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

مستقبل تكنولوجيا المعلومات تجمع "صيني ونيجيرية وسودانية" بمنتدى شباب العالم

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

شاهد أجمل أهداف الجولة الثانية بأبطال أفريقيا.. الشحات وبنشرقى الأبرز

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

حلوة ومبهجة.. 8 إطلالات لـ جيجى حديد بجلسة تصوير مجلة "فوج"

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

الرئاسة التركية تتراجع: مستعدون للتفاوض لتقاسم ثروات البحر المتوسط

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

صور.. المشاركات بمسابقة ملكة جمال الكون يزرن شرم الشيخ لتنشيط السياحة

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

بيقولوا عنى بتنك.. محمد رجب يرقص على أغانى المهرجانات.. فيديو

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

آخر "قمر بارد مكتمل" لهذا العقد يصل ذروته بتوقيت "استثنائى"

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

تميم يواصل نهب ثروات القطريين ويشترى منزلا في إسبانيا بـ 17 مليون دولار

مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان

مدمن يحرق منزل أسرته ويتسبب فى وفاة شقيقته بأسوان

وفد إدارة النقل الأمريكى يشيد بتفوق المنظومة الأمنية بمطار القاهرة

وفد إدارة النقل الأمريكى يشيد بتفوق المنظومة الأمنية بمطار القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة