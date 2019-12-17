البيت الأبيض: ترامب يعتزم توقيع مشروع قانون لإنفاق حكومى ضخم

رويترز

قالت المستشارة بالبيت الأبيض كيليان كونواى، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب يدعم خططا لإنفاق حكومى أمريكى ضخم وضعها الكونجرس هذا الأسبوع، ويعتزم توقيع مشروع قانون الموازنة البالغ حجمها 1.4 تريليون دولار.

وقالت كونواى للصحفيين بالبيت الأبيض، "إنه سعيد للغاية بما بلغه من المكونات النهائية المتوقع أن تكون في فاتورة الإنفاق، وهو مسرور بتوقيعها".

وتوقيع الرئيس على مشروع القانون سيمنع إغلاقا جزئيا للحكومة الاتحادية عندما تنفد الأموال يوم السبت، وتفادي معركة فوضوية مع المشرعين الأمريكيين حول الموازنة في نهاية العام من شأنها أن تعطل خدمات حكومية.

ويجب أن يقر الكونجرس مشروع القانون الذي سيمول برامج الحكومة حتى الثلاثين من سبتمبر أيلول 2020 .