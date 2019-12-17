البحر الأحمر تنظم احتفالية تكريم للمحافظ السابق بديوان عام المحافظة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، تكريم للواء أحمد عبد الله، المحافظ السابق، بحضور اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر الحالي، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والعميد تامر سمير سكرتير عام مساعد، وقيادات المحافظة.

وأستقبل موظفى المحافظة، وقيادات شعبية وتنفيذية، محافظ البحر الأحمر بترحاب كبير، وكذلك قيادات الكنيسة والأزهر.

من جانبه أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن ما تحقق فى عهد اللواء أحمد عبد الله، إنجاز يصعب تكراره، مشيرًا إلى أن المحافظ السابق أكد له أنه لن يتوانى فى تقديم أى مساعدة لمواطنى البحر الأحمر.

من جانبه أكد المحافظ السابق، أن ما تحقق من إنجازات فى عهده يعود الفضل فيه إلى أبناء المحافظة المخلصين، مؤكدا أنه يعشق البحر الأحمر ويعد نفسه أحد أبنائها، وتقدم بالشكر لجميع من استقبله بالترحاب.