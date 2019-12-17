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الإسكان تمد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدى يعقوب بحدائق أكتوبر من 3 لـ10 سنوات

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:12 ص
الإسكان تمد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدى يعقوب بحدائق أكتوبر من 3 لـ10 سنوات الدكتور مجدى يعقوب - جراح القلب العالمى
كتب أحمد حسن

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أكدت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، لشئون التخطيط، أنه تم  مد فترة تنفيذ مشروع مركز مجدى يعقوب العالمى، الكائن بقطعة الأرض بمساحة حوالى 35.67 فدان جنوب طريق الواحات بجوار أرض استاد الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر، من 3 : 10 سنوات، من صدور أول قرار وزارى باعتماد المخطط العام للمشروع.

وأوضحت أن الهيئة شددت على ضرورة أن تلتزم المؤسسة باستغلال كامل النسبة البنائية المسموح بها طبقاً للاشتراطات البنائية المحددة للمشروع، وتنفيذها خلال كامل مدة المشروع مع تقديم برنامج زمنى لذلك يُعتمد من القطاع المختص بالهيئة، مؤكدة أن الموافقة تأتى نظراً لأهمية المشروع على الصعيد المحلى والدولى لتدعيم الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين، حيث إن المشروع يقع على مساحة كبيرة ويتم تنفيذه على مرحلتين، لاستيعاب التطوير فى هذا المجال، وبتكلفة كبيرة.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

هيئه المجتمعات العمرانيه

مجدى يعقوب

مؤسسه مجدى يعقوب

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