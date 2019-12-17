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الأوقاف تطق ترجمة خطبة الجمعة ”حقوق الشباب وواجباتهم“ بـ18 لغة إضافة للإشارة

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 08:56 م
الأوقاف تطق ترجمة خطبة الجمعة ”حقوق الشباب وواجباتهم“ بـ18 لغة إضافة للإشارة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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أطلقت وزارة الاوقاف، ترجمة خطبة الجمعة حول موضوع حقوق الشباب وواجباتهم بـ18 لغة إضافة إلى الإشارة.

وقالت وزارة الأوقاف، إن واجبات الشباب كثيرة، وفى مقدمة هذه الواجبات رد الجميل للوطن الذى ربَّى وعلَّم ومكَّن، وتحصين أنفسهم بالعلم والثقافة، والمزيد من التعلم المستمر، والحرص على الاستفادة من الخبرات، والحذر من الغرور، وإدراك أن الطريق طويل، والأمانة ثقيلة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن مرحلة الشباب من أهم مراحل عمر الإنسان، فهى مرحلة القوة البدنية، والنضج، والحيوية، والنشاط، والعطاء، والأمل الواسع، والانفتاح على الحياة، ولا شك أن الشباب هم عماد الأمة، وقلبها النابض، وساعدها القوى، ولا ينكر أحد دورهم المهم فى بناء الأوطان، وفى نهضة الأمم ورقيها، ولقد عبر القرآن الكريم عن مرحلة الشباب بأنها مرحلة القوة بين ضعفين، ضعف الطفولة، وضعف الشيخوخة.

وأوضح الأوقاف، أن ذلك يأتى فى إطار واجبنا التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها، ننشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيا.

 


وزارة الاوقاف

خطبة الجمعة

ترجمة الخطبة

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