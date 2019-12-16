الأوقاف: انطلاق الدورة التدريبية الثالثة لتنمية مهارات الإعلام بالأكاديمية الدولية

كتب إسماعيل رفعت

انطلقت الدورة التدريبية الثالثة لتنمية المهارات الإعلامية لعدد 15 من الأئمة المتميزين، والتى تعقد بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والتعليم العالى والهيئة الوطنية للإعلام بـ أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب بالسادس من أكتوبر، وحاضر اليوم الاثنين الدكتور محرز غالى الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة حول: ” نظريات الاتصال وكيفية توظيفها في مجال الدعوة والتأثير على الجمهور”، وعقب المحاضرة عقدت ورشة عمل ونماذج تطبيقية للمتدربين .

جدير بالذكر أن الدورة تعقد على مدار أربعة أسابيع، بواقع ثلاثة أسابيع بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين وأسبوع بالهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو)، وتقام بالأكاديمية حاليًا دورتان هامتان فى الحاسب الآلى بمركز الحاسب الآلى بالأكاديمية للأئمة والعاملين بالأوقاف.