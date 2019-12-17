سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 11:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة تقديم المساعدات لسوريا عبر الحدود

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:02 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة تقديم المساعدات لسوريا عبر الحدود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن الدولى، بالسماح بإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة والضرورية عبر الحدود وخطوط الصراع فى سوريا لمدة عام آخر، موضحا أن إيصال هذه المساعدات إلى المناطق التى يسيطر عليها المسلحون حال دون اندلاع أزمة إنسانية أكبر داخل سوريا.
 
وأوضح جوتيريش، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن الأمم المتحدة لا تمتلك وسائل بديلة للوصول إلى الأشخاص المحتاجين فى تلك المناطق.
 
وأضاف، أن عام 2019 شهد مزيدا من التدهور للوضع الإنسانى شديد الصعوبة بالفعل فى جميع أنحاء سوريا، حيث يبقى أكثر من 11 مليون شخص فى حاجة للمساعدة.
 
وأشارت الصحيفة، إلى أن جوتيريش قال ذلك فى تقرير أرسله لمجلس الأمن، جاء به أن أكثر من مليون شخص يتلقون مساعدات عبر الحدود كل شهر.
 
جدير بالذكر، أن مجلس الأمن يقوم، منذ عام 2014، بتقديم مساعدات لسوريا، عبر أربعة معابر حدودية هى: معبرا باب السلام وباب الهوى الحدوديان بتركيا ومعبر اليعروبية فى العراق ومعبر الرمثا فى الأردن.
 

سوريا

الامم المتحده

مجلس الامن

مساعدات انسانيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

فيديو.. تعرف على حالة المرور بكوبرى أكتوبر من منطقة الإسعاف حتى المهندسين

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

القائمة الكاملة لأعضاء الحكومة الكويتية الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

هيئة المجتمعات تخصص منطقتان لوجيستيتان بـ"سوهاج وطيبة" لتنمية المدينتين

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

فيديو معلوماتى.. أطعمة تدفيك وتقوى مناعتك فى البرد والتكتكة

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الحكم بإعدام رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف بعد إدانته بالخيانة العظمى

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

الهلال يصارع فلامنجو على تذكرة نهائي كأس العالم للأندية

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

تعرف على آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

مناورات بحرية روسية - سورية فى البحر الأبيض المتوسط

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء على شمال البلاد.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

أستون فيلا يواجه "شباب" ليفربول فى ربع نهائي كأس الرابطة

بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة

بيراميدز "الجريح" يستدرج الجونة فى الظهور الأول لـ رضا شحاتة

صور.. أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020.. الترتر والورود أبرزها

صور.. أحدث تقاليع موضة الجوارب فى 2020.. الترتر والورود أبرزها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة