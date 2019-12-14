شاهد..رسالة الأمين العام للأمم المتحدة لمنتدى شباب العالم

كتب أيمن رمضان

وجه أنطونيو جوتيريش ، الأمين العام للأمم المتحدة، رسالة للمشار كين فى منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة المنعقد الآن بمدينة شرم الشيخ، وقال:"الشباب هم من يقومون بالتغيير ويحولون كل العالم، العديد من الشباب يواجهون العوائق وتحول دون تحقيق آملهم وطموحاتهم وهذا الأمر غير مقبول".

وأضاف "جوتيريش"، خلال كلمه مسجلة بثت خلال المنتدى، الذى إنطلق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الأمم المتحدة لديها استراتيجية تتعلق بالتنمية المستدامة من خلال تمكين الشباب ولذلك فإننى أشجعكم أن تكونوا القوة الدافعة واشجعكم على محاربة الفقر ومكافحة الكراهية وتستمر فى الضغط من أجل التغير المناخى".

وكان وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح منتدى شباب العالم، والذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ، ويضم 7 آلاف شاب من مختلف انحاء العالم.

يتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركون أعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.