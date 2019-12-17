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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 10:27 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.68% رابحا 18.55 نقطة ليصل إلى مستوى 2755.10 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والعقارات.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 145.1 مليون سهم محققة ما قيمته 157.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2219 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 4 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.99%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.73%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.84%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.43%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 6%، ثم سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 3.68%،  فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.21%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.47%.

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