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ارتفاع المؤشر العام لبورصة دبى بنسبة 0.34% بختام تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:46 م
ارتفاع المؤشر العام لبورصة دبى بنسبة 0.34% بختام تعاملات جلسة الاثنين بورصة دبى
كتبت ريهام الباشا

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.34% رابحاً 9.21 نقطة ليغلق عند مستوى 2736.55 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 352.6 مليون سهم محققة ما قيمته 341 مليون درهم من خلال تنفيذ 2969 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 14 سهما، وانخفض 14 سهماً، واستقرت 5 أسهم.
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.89%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.50%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.33%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 15%، ثم سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 11.11%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 3.35%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.50%.
 

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