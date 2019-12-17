إنتاج الصناعات التحويلية فى أمريكا يرتفع بأكثر من المتوقع فى نوفمبر

زاد إنتاج قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع فى نوفمبر، إذ دعم انتهاء إضراب استمر نحو ستة أسابيع فى مصانع جنرال موتورز إنتاج السيارات.

وقال مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) اليوم الثلاثاء أن إنتاج الصناعات التحويلية زاد 1.1 % الشهر الماضى بعد تراجع بنسبة 0.7 %فى أكتوبر وارتفع أيضا الناتج الصناعى 1.1% فى نوفمبر بعد هبوط بلغ 0.9 فى أكتوبر .

ومع استبعاد السيارات ومكوناتها، زاد الإنتاج الصناعى والصناعات التحويلية فى نوفمبر 0.5 % و0.3 % على الترتيب.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.7 % وزيادة الإنتاج الصناعى 0.8 % فى نوفمبر وعلى أساس سنوى ظل الإنتاج فى المصانع منخفضا 0.8 % فى نوفمبر.

وتوصلت نقابة عمال صناعة السيارات إلى عقد عمل جديد مدته أربع سنوات مع جنرال موتورز فى أواخر أكتوبر مما أنهى إضراب حوالى 46 ألف عامل بشركة صناعة السيارات الأولى فى الولايات المتحدة.

ويشمل حساب مجلس الاحتياطى الاتحادى للقطاع الصناعى كلا من الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.