مؤشر أولى: استمرار ضعف نمو الشركات بمنطقة اليورو فى ديسمبر

رويترز

استمر نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو ضعيفا فى ديسمبر فى ظل تباطؤ الطلب الخارجى الذى أدى لتفاقم الانكماش في قطاع الصناعات التحويلية وطغى على تحسن طفيف في الخدمات.

وظلت القراءة الأولية لمؤشر آى.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد دليلا جيدا على سلامة الاقتصاد، فوق 50.6 في ديسمبر بما يقل طفيفا عن توقع استطلاع رويترز البالغ 50.7، وأي قراءة فوق الخمسين تشير إلى نمو.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 52.4 من 51.9، متجاوزا التوقعات في استطلاع رويترز والتي كانت لقراءة تبلغ 52.

أما مؤشر القطاع الصناعي فواجه مصاعب على مدار العام وانكمش نشاط القطاع للشهر الحادى عشر على التوالى فى ديسمبر.

ونزل مؤشر مديري مشتريات المصانع إلى 45.9 من 46.89، ليقل من توقعات رويترز البالغة 47.3.

وفي ألمانيا، انكمش نشاط القطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر إذا طغى التراجع في قطاع الصناعات التحويلية علي نمو قطاع الخدمات في أكبر اقتصاد أوروبي.

ونزل مؤشر آى.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات المجمع الذي يتتبع قطاعي الصناعة والخدمات اللذين يمثلان أكثر من ثلثي اقتصاد المانيا إلى 49.4 ، بينما توقع المحللون زيادة إلى 49.9.

والقراءة هي الرابعة على التوالي دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.