سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مؤشر أولى: استمرار ضعف نمو الشركات بمنطقة اليورو فى ديسمبر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:19 م
مؤشر أولى: استمرار ضعف نمو الشركات بمنطقة اليورو فى ديسمبر منطقة اليورو
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمر نمو قطاع الأعمال بمنطقة اليورو ضعيفا فى ديسمبر فى ظل تباطؤ الطلب الخارجى الذى أدى لتفاقم الانكماش في قطاع الصناعات التحويلية وطغى على تحسن طفيف في الخدمات.

وظلت القراءة الأولية لمؤشر آى.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد دليلا جيدا على سلامة الاقتصاد، فوق 50.6 في ديسمبر بما يقل طفيفا عن توقع استطلاع رويترز البالغ 50.7، وأي قراءة فوق الخمسين تشير إلى نمو.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات المهيمن إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 52.4 من 51.9، متجاوزا التوقعات في استطلاع رويترز والتي كانت لقراءة تبلغ 52.

أما مؤشر القطاع الصناعي فواجه مصاعب على مدار العام وانكمش نشاط القطاع للشهر الحادى عشر على التوالى فى ديسمبر.

ونزل مؤشر مديري مشتريات المصانع إلى 45.9 من 46.89، ليقل من توقعات رويترز البالغة 47.3.

وفي ألمانيا، انكمش نشاط القطاع الخاص للشهر الرابع على التوالي في ديسمبر إذا طغى التراجع في قطاع الصناعات التحويلية علي نمو قطاع الخدمات في أكبر اقتصاد أوروبي.

ونزل مؤشر آى.اتش.اس ماركت المجمع لمديري المشتريات المجمع الذي يتتبع قطاعي الصناعة والخدمات اللذين يمثلان أكثر من ثلثي اقتصاد المانيا إلى 49.4 ، بينما توقع المحللون زيادة إلى 49.9.

والقراءة هي الرابعة على التوالي دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.


منطقة اليورو

مؤشر آىاتشاس

اقتصاد أوروبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

السيسى لمدير وكالة الطاقة الذرية: القدرة النووية لأى دولة هى الاستقرار والتنمية

فيلم Frozen 2 ينضم لقائمة الكبار.. ويصبح سادس أفلام صاحبة المليار دولار

فيلم Frozen 2 ينضم لقائمة الكبار.. ويصبح سادس أفلام صاحبة المليار دولار

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

سرقة مجوهرات بقيمة 64 مليون دولار من منزل ابنة مسئول سابق فى فورمولا 1

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

شاهد فى دقيقة.. حافظ للقرآن وأب لـ5 أبناء.. 7معلومات عن رئيس الجزائر الجديد

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

السيسى: الحكومة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة لتقليل أخطاء العامل البشرى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أصغر مطور تطبيقات بالعالم: الذكاء الاصطناعى يعمل لمساعدة البشر وسيعتنى بأولادى

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة