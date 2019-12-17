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إزالة التعديات على مساحة 13 ألف 363 متر ضمن الموجه 14 بسوهاج

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:42 م
إزالة التعديات على مساحة 13 ألف 363 متر ضمن الموجه 14 بسوهاج إزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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نفذت مديرية أمن سوهاج، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، وخطة العمل بالمديرية، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، بالإزالة الفورية لتلك التعديات، فى الموجة 14 من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، والتى تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم.

وجاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 6641 إزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – الحالات التى لن تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه – من تقدم بطلبات تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات و الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها و من سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينه و الحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابل للتقنين.

وأسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب ومساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن أسفرت عن تنفيذ " "49 " قرار منها " 35 " قرار تعد على الأراضى الزراعية ، "2 " قرارا تعد على منافع الرى ، "5" قرار تعد على منافع النيل ، " 7" حكم وقرار قضائى بإجمالى " 3 " أفدنه و"20 " قيراط ، " 4 " سهم " 763 " متر جار استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة.


سوهاج

محافظة سوهاج

الموجه 14

اراضى املاك الدولة

ازالة تعديات

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