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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:37 م
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تنفيذ إزالة التعديات على مساحة 3800 متر ضمن الموجه 14 بسوهاج

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:09 م
تنفيذ إزالة التعديات على مساحة 3800 متر ضمن الموجه 14 بسوهاج جانب من الإزالة
سوهاج محمود مقبول

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نفذت مديرية أمن سوهاج، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، وخطة العمل بالمديرية، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن، بالإزالة الفورية لتلك التعديات، فى الموجة 14 من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، والتى تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم.

وجاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 6641 إزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – الحالات التى لن تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه – من تقدم بطلبات تقنين فقط ولم يستكمل أى إجراءات و الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها و من سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينه و الحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابل للتقنين.

وأسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب ومساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن أسفرت عن تنفيذ 37 قرارا، 8 قرارات تعد علي الأراضي الزراعية ، 5 قرارات تعد علي منافع الرى، و 18 قرارا تعد على منافع النيل ، 6 أحكام وقرار قضائى بإجمالى 8 قراريط، " 2410 " متر جارى استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة .

 

 


سوهاج

محافظة سوهاج

الموجه 14

تعديات

املاك الدولة

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