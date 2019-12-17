إحالة 177 من الموظفين للتحقيق لتقصيرهم وغيابهم عن العمل بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الميدانية على المصالح الحكومية، وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية، وذلك لضبط سير العمل وتحقيق الإنضباط الإدارى والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية.

مشددا على إستمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية والخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، مؤكداً عدم قبوله أى تقصير .

وفى هذا السياق شنت وحدات الرقابه والمتابعه بمراكز "الرحمانيه - الدلنجات - المحمودية - ايتاى البارود - حوش عيسى" حملات مكثفة على المصالح الحكومية والخدمية.

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 177 من العاملين، وذلك لتقصيرهم وغيابهم عن العمل أثناء المواعيد الرسمية، وذلك من خلال المرور على عدد من المنشآت الصحية و الخدمية .