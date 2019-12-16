صور .. محافظ البحيرة يستقبل السفير الإندونيسى لتدشين فعاليات اليوم الثقافى

وتأتى زيارة الوفد الاندونيسى للمحافظة في إطار فعاليات اليوم الثقافي الإندونيسي المصري الذى سيقام فى قصر ثقافة دمنهور ، وأعرب محافظ البحيرة عن تقديره لدولة إندونيسيا كما نقل حب وإحترام وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية للجالية الإندونيسية في مصر، مؤكدا على التعاون مع اندونيسيا فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الجانب الثقافى حيث تعد البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية بالإضافة إلى اقتحامها المجال الصناعى بمشروعات ومناطق صناعية عملاقة .

كما أعرب السفير الإندونيسي ، عن سعادته لإقامة اليوم الإندونيسي المصرى بقصر ثقافة دمنهور للمساهمة فى التنوير وخلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية بكل مجالاتها الشعرية والروائية والنقدية والفكرية والسياسية والعلمية .

حضر اللقاء أحمد رمضان المستشار الثقافي للسفارة ، واير مان أدى بوروانتو، الملحق التجارى بالسفارة وحازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة ، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد وعلى عتمان و محمد الدامى أعضاء مجلس النواب .