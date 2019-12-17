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الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:51 م
خالد صلاح
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أسهم مستشفى المركز الطبى الجديد تهوى بعد تكوين مادى ووترز مركز بيع

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:51 م
أسهم مستشفى المركز الطبى الجديد تهوى بعد تكوين مادى ووترز مركز بيع اسهم - ارشيفيه
رويترز

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قالت شركة مادي ووترز الأمريكية المتخصصة في العمل بآلية البيع على المكشوف اليوم الثلاثاء، إنها كونت مركز بيع في مستشفى المركز الطبي الجديد، لافتة إلى "شكوك خطيرة" حيال البيانات المالية للشركة المشغلة للمستشفيات، مما دفع أسهمها للنزول بأكثر من 20%.

وشككت الشركة التابعة لكارسون بلوك في قيمة أصول المستشفى ورصيدها النقدي وكذلك أرباحها وديونها المعلنة.

وفي مذكرة بحثية، أشارت مادي ووترز إلى مبالغة في أسعار شراء الأصول والنفقات الرأسمالية من جانب مستشفى المركز الطبي الجديد، واصفة ذلك بأنه "علامات على احتيال كبير" وقالت إن بعض الاستثمارات تحمل "العديد من مؤشرات الخطر".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مستشفى المركز الطبي الجديد التي مقرها الإمارات.

وهوت أسهم مقدم خدمات الرعاية الصحية لتتذيل مؤشر بورصة لندن للأسهم القيادية، وفي طريقها إلى أسوأ يوم لها على الإطلاق.

 

 


شركة مادي ووترز الأمريكية

مستشفى المركز الطبي الجديد

الإمارات

الرعاية الصحية

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