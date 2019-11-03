أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالصحة: الانتهاء من تطوير من 24 مشروع صحى

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور محمد السيد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه تم الانتهاء من (24) مشروع من مشاريع الإحلال والتجديد والتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الطبية بقيمة (86.326.448) مليون جنيهاً كما أنه تم الانتهاء وجاري إتخاذ اجراءات الاستلام لـ (9) مشروعات بقيمة (137.245951) مليون جنيهاً كما تم إسناد (9) مشاريع بإجمالى (45.594.617) مليون جنيه.

وأضاف الدكتور محمد ضاحى، أنه خلال العام ذاته بلغت تكلفة الاستحقاق لعلاج المرضى على مستوى مستشفيات ومراكز الأمانة (نفقة دولة - تأمين صحى تعاقدات- علاج بأجر- علاج مجانى ) (2.232.016.705) مليار جنيه.

وعن دور أمانة المراكز الطبية المتخصصة فى تفعيل المبادرات الرئاسية ذكر ضاحى أن الأمانة قد شاركت فى تفعيل مبادرة الكشف عن فيروس سي والأمراض السارية على مستوى الثلاث مراحل فى (31) مستشفى بإجمالى (159) فرقة بالإضافة إلى مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار حيث شاركت مستشفيات الأمانة بعدد (39) مستشفى للقضاء على قوائم الانتظار في التخصصات المختلفة .

وكشف رئيس الأمانة عن دورها في رفع كفاءة المستشفيات النموذجية حيث تم تشكيل لجان من إدارات الأمانة المختلفة للمرور على المستشفيات لتقييم الأداء وحل معوقات التشغيل وتأهيل بعض المستشفيات للعمل طبقاً لمنظومة المستشفيات النموذجية تمهيداً لتفعيل منظومة التأمين الصحي وبناءً عليه تم وضع خطط تطوير وتشغيل المستشفيات النموذجية للعمل طبقاً للمعايير بالإضافة إلى جدولة كافة المديونيات المستحقة على تلك المستشفيات وسرعة سدادها .

وقال محمد ضاحى إنه خلال العام المالي 2018-2019 تم الانتهاء من مشروعات الميكنة والتحول الرقمي بمركزي أورام ميت غمر وأورام المنيا، الذى يشمل ميكنة الملف الطبي وتوحيد أكواد تشخيصات الأورام وقوائم الأدوية وبروتوكولات العلاج الكيماوي كما تم الانتهاء من تشغيل مراحل تسجيل المرضى وحجز لستة العلاج الكيماوي بعدد (8) مراكز أورام وجاري استكمال التنفيذ بباقي (11) مركز .

وفي نفس السياق تم تنفيذ وتشغيل مشروع ميكنة خدمات المعامل بعدد (3) مستشفيات وجاري استكمال المشروع بعدد (8) مراكز أورام كما تم البدء في تفعيل البرنامج القومي لتسجيل الأورام (cancer registry) لعدد (10) مراكز أورام كما أنه جاري تطبيق نظام معلومات المستشفيات(HMIS) وفقاً لأحدث التقنيات(web based application) .

وأوضح رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه فيما يخص المؤتمرات العلمية وورش العمل فقد نظمت الأمانة العديد من المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية في مختلف المجالات حيث أنه خلال العام 2018-2019 تم تدريب عدد (645) طبيب وتمريض في مجال الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم وفي مجال الطوارئ والإصابات وإنعاش القلب المتقدم أطفال بالإضافة إلى مجالات القيادة واللغة الإنجليزية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والمعهد القومي للتدريب ومعهد القوات المسلحة للغات لعدد (286) دارس من الفئات المختلفة ،هذا بالإضافة إلى التدريب الطبي المستمر للكوادر الطبية من خلال كليات الطب المصرية المختلفة .