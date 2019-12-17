كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 178.59 ريال سعودى مقابل 47.62 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 178.59 ريال بما يعادل 47.62$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 163.71 ريال بما يعادل 43.65$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 156.27 ريال بما يعادل 41.67$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 133.94 ريال بما يعادل 35.71$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 104.18 ريال بما يعادل 27.78$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.29 ريال بما يعادل 23.81$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,554 ريال بما يعادل 1,481$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,250 ريال بما يعادل 333.33$

سعر كيلو الذهب بنحو 178,588 ريال بما يعادل 47,617$