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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2019

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 02:13 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2019 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-12-2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو  178.59 ريال سعودى مقابل 47.62 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24    بنحو  178.59 ريال         بما يعادل  47.62$

سعر الذهب عيار 22   بنحو  163.71 ريال          بما يعادل  43.65$

سعر الذهب عيار 21   بنحو  156.27 ريال          بما يعادل  41.67$

سعر الذهب عيار 18   بنحو  133.94 ريال          بما يعادل  35.71$

سعر الذهب عيار 14   بنحو  104.18 ريال          بما يعادل  27.78$

سعر الذهب عيار 12   بنحو 89.29 ريال             بما يعادل  23.81$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,554  ريال           بما يعادل  1,481$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,250 ريال             بما يعادل  333.33$

سعر كيلو الذهب         بنحو 178,588 ريال        بما يعادل  47,617$


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