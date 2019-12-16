كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 178.24 ريال سعودى مقابل 47.52 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 178.24 ريال بما يعادل 47.52$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 163.39 ريال بما يعادل 43.56$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 155.96 ريال بما يعادل 41.58$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 133.68 ريال بما يعادل 35.64$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 103.79 ريال بما يعادل 27.72$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 89.12 ريال بما يعادل 23.76$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,543 ريال بما يعادل 1,478$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,248 ريال بما يعادل 332.68$

سعر كيلو الذهب بنحو 178,240 ريال بما يعادل 47,524$