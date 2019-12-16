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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:15 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 16-12-2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 178.24 ريال سعودى مقابل 47.52 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24    بنحو  178.24 ريال         بما يعادل  47.52$

سعر الذهب عيار 22   بنحو  163.39 ريال          بما يعادل  43.56$

سعر الذهب عيار 21   بنحو  155.96 ريال          بما يعادل  41.58$

سعر الذهب عيار 18   بنحو  133.68 ريال          بما يعادل  35.64$

سعر الذهب عيار 14   بنحو  103.79 ريال          بما يعادل  27.72$

سعر الذهب عيار 12   بنحو 89.12 ريال             بما يعادل  23.76$

سعر أوقية الذهب        بنحو  5,543  ريال           بما يعادل  1,478$

سعر جنيه الذهب        بنحو 1,248 ريال             بما يعادل  332.68$

سعر كيلو الذهب         بنحو 178,240 ريال        بما يعادل  47,524$

 


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