أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17- 12-2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2019.

إيقاف تداول 9 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات، لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وجاءت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أوراسكوم للتنمية مصر، مطاحن ومخابز الإسكندرية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، المجموعة المصرية العقارية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، المصرية للدواجن، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.

البورصة تربح 9.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وهو أعلى صعود للمؤشرات خلال شهر ديسمبر، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط ارتفاع أحجام التداول، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.154 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وهو أعلى صعود للمؤشرات خلال شهر ديسمبر، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط ارتفاع أحجام التداول، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.154 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 159.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 21.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.66% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.51%، والعرب على 3.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.13%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 293.3 مليون جنيه، 200.9 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 246.8 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 13627 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 1957 نقطة، وقفز المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 16127 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1381 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.

وارتفعت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 22 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 9.080 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.58%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 2.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.20%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.661 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.09%

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 12.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7%

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.52%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.55%

- راية لخدمات مراكز الاتصالات إغلاق 5 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.75%

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 20.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.15%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 10.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.27%

- مصر بنى سويف للأسمنت إغلاق 15.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.71%