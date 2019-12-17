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وسط صعود قوى لأحجام التداول..

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.66% بختام التعاملات

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2019 03:00 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.66% بختام التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وهو أعلى صعود للمؤشرات خلال شهر ديسمبر، مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية، وسط ارتفاع أحجام التداول، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.154 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 159.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 21.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 71.66% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.51%، والعرب على 3.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.13%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للبيع بقيمة 293.3 مليون جنيه، 200.9 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 246.8 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، 35.6 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 13627 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 1957 نقطة، وقفز المؤشر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 16127 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1381 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 486 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 106 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 22 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.
 

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