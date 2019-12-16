6 مهام ملزمة من البرلمان العربى للدول العربية للحفاظ على الآثار.. تعرف عليها

كتب محمد مجدى السيسى

ستة مهام ألزم بها مشروع القانون الاسترشادى الوارد من البرلمان العربى بشأن " حفظ الآثار العربية "، محل نقاش أمام لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، الدول العربية المختلفة للحفاظ على الآثار، فى الفصل الرابع الخاص بالتعاون العربى المشترك.

ويستعرضها "اليوم السابع" على النحو التالى :

1. تبادل الخبرات والتجارب فى مجال حماية الآثار وصيانتها وترميمها.

2. تشجيع كل دولة على الانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بحماية الآثار .

3. التنسيق لإقامة معارض عربية للصناعات الثقافية بالتعاون بين الدول العربية، وإبراز الصورة الحقيقية المشرفة عن التراث الثقافى الانسانى العربى فى المحافل الدولية.

4. ترجمة الأعمال الدرامية والفنية التى تحمل قيمة فنية وتاريخية عن العالم العربى .

5. تعميم الموروث الثقافى العربى على المدارس وشبكات التواصل الاجتماعى .

6. تنظيم زيارات تبادلية للشباب العربى بين الدول العربية للتعريف بأهمية التراث الثقافى المتنوع فى الوطن العربى.