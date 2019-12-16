وزيرة الصحة تتفقد مستشفى إسنا الجديدة بعد 5 أيام من الافتتاح التجريبى

الأقصر – أحمد مرعى

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، برفقة وفد من الوزارة وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، العمل فى مستشفى إسنا الجديدة، حيث التقت عددا من المرضى فى أقسام الاستقبال والرعاية المركزة، واستمعت لمطالبهم من إدارة المستشفى الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وخلال جولتها بالمستشفى استمعت وزيرة الصحة لشرح وافٍ من الدكتور تامر حامد مدير المستشفى، والذى أكد أن فريق العمل حقق نجاحات مميزة منذ افتتاحها تجريبياً يوم الأربعاء الماضى وحتى نهاية يوم أمس الأحد، حيث استقبلت فى تلك الأيام الـ5 الماضية 1182 مريضا بالعيادات الخارجية، كما أجرت 100 أشعة متنوعة، و6 عمليات مختلفة، ومازالت مستمرة فى تقديم الخدمات الطبية لحوالى نصف مليون مواطن.

وخلال الأيام الخمسة الماضية أشرف على خدمة المئات من المرضى بمدينة إسنا، كل من الدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى إسنا التخصصى الجديدة، والدكتور محمود خضرى نائب مدير المستشفى، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

واستقبل المستشفى خلال الأيام الماضية 1182 مريضا بالعيادات الخارجية، منهم 185 مريض بالعظام و45 بقسم المسالك البولية و82 بالأنف والأذن والحنجرة، و12 بقسم القلب، و277 بقسم الأطفال و103 بقسم الكبد، 179 بقسم الباطنة، و88 بقسم النساء والتوليد و126 قسم الجراحة، و22 فى المخ والأعصاب، و63 مواطن بالقومسيون الطبي، أما فى الأشعة فقط تم إجراء 63 أشعة مقطعية و12 رنين مغناطيسي، وواحدة إيكو و24 أشعة تليفزيونية بإجمالى 100 أشعة، وبلغ عدد الحالات التى دخلت المعمل الإكلينيكى 250 حالة.

كما شهدت المستشفى نجاح الأطباء فى خدمة الحالات العاجلة والطارئة بإجراء 6 عمليات مختلفة، وحجز 28 واطن بالعناية المركزة، و6 فى قسم النساء و29 فى قسم الأطفال، و63 بقسم الباطنة، و13 بقسم الجراحة، ومازالت تتواصل الفعاليات والخدمات الطبية لأهالى المدينة داخل المستشفى على مدار الساعة.