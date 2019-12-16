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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:59 ص
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على هامش مشاركتها بمنتدى شباب العالم 2019..

وزيرة التخطيط تلتقى نائب رئيس شركة هواوى العالمية لبحث سبل التعاون المشترك

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:56 ص
وزيرة التخطيط تلتقى نائب رئيس شركة هواوى العالمية لبحث سبل التعاون المشترك جانب من اللقاء
كتب أحمد حمادة

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التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بمارك شيه مان، نائب رئيس شركة هواوى العالمية بهدف بحث أوجه التعاون المشترك.
 
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التخطيط المجالات والمشروعات ذات الأولوية للدولة المصرية فى قطاعي التخطيط والإصلاح الإدارى، وجهود الدولة فى تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية لتحقيق التحول الرقمي، حيث أشارت الوزيرة إلى جهود الدولة خلال الفترة السابقة بما واجهته من تحديات أمنية وسياسية لتبدأ فى خطة اصلاح إداري واقتصادي شامل من اصلاحات جذرية واستثمارات في البنية الأساسية لتأهيلها بجانب بيئة تشريعية قوية بما يسهم في تهيئة المجال للاستثمار في مصر بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبية باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد وبوصفها المشغل الرئيس لفرص العمل.
 
وأكدت السعيد أهمية مشاركة شركاء التنمية عند وضع الخطط والرؤي المستقبلية وهذا ماتنتهجه الدولة المصرية بأن يتم وضع كل الخطط والرؤي سواء أكانت طويلة المدي أو متوسطة أو خطط سنوية بالتعاون مع شركاء التنمية من خلال التفاعل والنقاش والحوار.
 
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقته الدولة في نوفمبر 2016 وما تضمنه من قرارات تتمثل في تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة، إلي جانب تحسين مناخ وبيئة الاستثمار بهدف استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري وتحقيق شراكات بشكل أوسع مع القطاع الخاص، لذا لزم وجود تشريعات وقوانين جديدة؛ وكلها جهود تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المستثمرين.
 
كما استعرض نائب رئيس شركة هواوى مجالات الدعم التى يمكن أن تقدمها الشركة وبحث سبل تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية القومية، وذلك باعتبار الشركة شريكًا استراتيجيًا ملتزمًا نحو الدولة المصرية.
 
وجاء اللقاء على هامش منتدى شباب العالم 2019 المنعقد بشرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 7500 شاب من دول العالم.

وزيرة التخطيط

وزارة التخطيط

هواوي

أخبار اقتصاد

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