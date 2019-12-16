هيئة الاستعلامات: اهتمام عربى ودولى بكلمة السيسي عن ليبيا بمنتدى شباب العالم

كتب أمين صالح

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا صحفيا رصدت فيه ردود أفعال دولية وإقليمية كبيرة على الحدث الأبرز فى مصر حاليا وهو منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، مؤكدة أن الإعلام العربى تناول بصورة موسعة كلمة الرئيس السيسى خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين"، حيث أكد حرص مصر على دعم بلاده للمؤسسات الشرعية فى ليبيا، وضرورة منع التدخلات الخارجية فى ليبيا.

ونقلت الصحف العربية عن الرئيس حرص مصر على استمرار جهودها الدؤوبة فى كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، بهدف بلورة رؤية استراتيجية لإيجاد منافذ للتحرك الإيجابى لخلق المناخ المؤاتى لاستقرار الأوضاع على الأرض.

وسلطت الصحف العربية الضوء على تأكيد الرئيس السيسى على عدم وجود معسكرات لإيواء اللاجئين على الأراضى المصرية، ويعد اللاجئون ضيوفًا أيًا كان عددهم ويعاملون أفضل معاملة وغير مقبول التعامل معهم بشكل سلبى واعتبار أن الهجرة غير الشرعية والجريمة غير المنظمة فى المنطقة تحتاج إلى حل حاسم أو حل مرحلى يقلل ما أمكن من حجم المشكلة.

كما لفتت الهيئة العامة للاستعلامات حرص الإعلام الأوروبى على إبراز تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى اعتبر فيها أن حكومة الوفاق الوطنى الليبية "أسيرة" للجماعات المسلحة، مؤكدًا أن بلاده لا تتدخل فى شئون ليبيا.