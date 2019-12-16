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مقتل 12 مسلحا واعتقال 30 آخرين خلال عملية أمنية بشمال أفغانستان

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 12:00 م
مقتل 12 مسلحا واعتقال 30 آخرين خلال عملية أمنية بشمال أفغانستان عناصر من الجيش الافغانى
كابول /أ ش أ/

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قتل 12 مسلحا واعتقل 30 آخرون خلال عملية نفذتها قوات الأمن الأفغانية لاعتقال زعيم مليشيا محلية مناهضة للحكومة فى إقليم (بلخ) شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن قائد الشرطة أجمال فايز قوله: "إنه تم أسر 30 من عناصر المليشيا إلى جانب السلاح والذخيرة، فيما أصيب شرطيان فى الغارة ولكن حالتهما مستقرة".

وأضاف فايز: "أنه لا توجد معلومات واضحة عن قائد المليشيا نظام الدين قيصري"، معربا عن اعتقاده أن يكون قيصرى تمكن من الفرار من المنطقة.

وكان من المفترض أن يتم اعتقال قيصري، وهو قائد محلى موال للحكومة متهم بالاستيلاء على أراض واستخدام القوة ضد المدنيين وتجنيد رجال مسلحين بشكل غير شرعي.

 


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