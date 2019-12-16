القوات الخاصة الأفغانية تحرر 12 مدنيا من أسر طالبان جنوب البلاد

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أعلن الجيش الأفغانى اليوم الاثنين أن القوات الخاصة الأفغانية تمكنت من تحرير وإنقاذ 12 مدنيا من أسر حركة طالبان خلال غارة فى إقليم أوروزجان جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - عن بيان أصدره فيلق العمليات الخاصة الأفغانية - أن القوات قتلت أيضًا 3 من مسلحي طالبان واعتقلت 5 آخرين وصادرت 310 كيلوجرامات من الأفيون ودراجة نارية أثناء الغارة.

ولم تعلق حركة طالبان على هذه العملية حتى الآن.

ويعد أروزجان بين الأقاليم المضطربة جنوب أفغانستان حيث ينشط مقاتلو طالبان في بعض مناطقه وغالبا ما ينفذون أنشطة إرهابية.