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مصر للطيران تعلن عن زيادة رحلاتها لدول الخارج خلال موسم صيف 2020

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:07 ص
مصر للطيران تعلن عن زيادة رحلاتها لدول الخارج خلال موسم صيف 2020 مصر للطيران-ارشيفيه
كتبت رحاب نبيل

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أعلن الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية عن زيادة الرحلات إلى العديد من النقاط بقارة أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط خلال موسم صيف 2020 ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مصر للطيران لتطوير شبكة خطوطها الدولية وتقديم خدمة أفضل لعملائها بإضافة المزيد من الترددات إلى النقاط الهامة بشبكتها التي تمتد إلى أكثر من 70 نقطة حول العالم.
 
وأضاف رئيس شركة الخطوط الجوية، أنه من المقرر زيادة رحلات الشركة إلى واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية من 3 إلى 4 رحلات إسبوعيا وتورونتو من 6 إلى 7 رحلات أسبوعيا، أما قارة أوروبا تقرر زيادة الرحلات إلى أسطنبول من 14 رحلة أسبوعيا إلى 21 رحلة اسبوعيا، وفيينا من 6 إلى 7 رحلات أسبوعيا وبرلين من 5 إلى 6 رحلات وموسكو من 3 إلى 4 رحلات أسبوعياً.
 
وفي قارة أفريقيا تقرر زيادة الرحلات إلى الخرطوم من 17 إلى 20 رحلة أسبوعيا وإلى جوبا من رحلتين إلى 3 رحلات و لاجوس من 5 رحلات إلى 11 رحلة أسبوعيا ، وفي الشرق الأوسط قررت الشركة زيادة رحلات الكويت من 28 إلى 42 رحلة أسبوعيا ودبي من 25 إلى 28 رحلة.
 
وفي قارة أسيا من المقرر أن تزيد رحلات مومباي من 4 إلى 5 رحلات أسبوعيا وطوكيو من رحلتين إلى 3 رحلات أسبوعيا.

مصر للطيران

الخطوط الجوية

زيارة الرحلات

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