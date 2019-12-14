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تعرف على أسعار تذاكر مصر للطيران فى موسم العمرة

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:46 م
تعرف على أسعار تذاكر مصر للطيران فى موسم العمرة مصر للطيران أرشيفية
كتب محمود عبد الغنى

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أعلنت مصر للطيران، عن أسعار تذاكر طيران موسم عمرة منتصف العام، وذلك بين الفترة 22 يناير القادم حتى 2 فبراير 202‪0.
 
وأوضحت مصر للطيران، أن أسعار تذاكر طيران العمرة تتراوح من 5 آلاف إلى 6 آلاف و 200‪ جنيه، وذلك وفقا لخط الرحلة، على أن يكون السفر عبر مطارات "القاهرة وبرج العرب والأقصر".
 
وأضافت الشركة: أن أسعار تذاكر طيران خط "القاهرة - جدة - القاهرة" 5 آلاف و 800‪ جنيه،  وأسعار برامج خط " القاهرة - جدة- المدينة المنورة -القاهرة" 6 آلاف و 200 جنيه فيما تصل أسعار خط "برج العرب - جدة- برج العرب" إلى 5 آلاف و200 جنيه، وأسعار تذاكر خط " برج العرب / جده _ المدينة المنورة / برج العرب " إلى 5 آلاف و500 جنيه، وأخيرا أسعار برامج عمرة خط " الأقصر/ جده/ الأقصر"  إلى 5 آلاف جنيه.
 

مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

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