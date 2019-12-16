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مصرع طبيب وإصابة شخصين فى تصادم سيارتين بطريق أسيوط - منفلوط

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:39 ص
مصرع طبيب وإصابة شخصين فى تصادم سيارتين بطريق أسيوط - منفلوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط هيثم البدري

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لقى طبيب مصرعه، بينما أصيب شخصين فى حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط منفلوط الزراعى أمام عزبة شلقامى، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى الجامعى.
 
تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد  بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بالقرب من مدخل كوبري منفلوط القبلي بالطريق الزراعى منفلوط امام عزبة شلقامي.
 
على الفور أنتقلت قوات من الشرطة والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين نجم عن الحادث وفاة الطبيب قائد السياره الملاكى، وإصابة شخصين من مستقلى السيارة الأخرى.
 
تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، ورفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وتحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 
 

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