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مصرع سيدة دهسا تحت عجلات قطار بأسيوط

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:04 م
مصرع سيدة دهسا تحت عجلات قطار بأسيوط جثة - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى - ضحا صالح

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لقيت سيدة مصرعها دهسا تحت عجلات قطار الصعيد أثناء عبورها لمزلقان منفلوط البحرى، وهو مغلق بمحطة سكة حديد مركز منفلوط بمحافظة أسيوط. 

تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة منفلوط يفيد وصول بلاغ من القوة المعينة بمحطة سكة حديد منفلوط يفيد  مصرع سيدة صدمها القطار أثناء عبورها المزلقان وهو مغلق.

وبالانتقال والإسعاف تبين أنه أثناء عبور نبوية قطب حسن صالح 55 سنة المزلقان وهو مغلق، تصادف وصول القطار القادم، فصدمها ولقيت مصرعها فى الحال.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزى، وجارى تحرير المحضر اللازم، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 


اسيوط

حوادث اسيوط

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منفلوط

حوادث القطارات

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