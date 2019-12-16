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مديرية زراعة الإسماعيلية تزرع مساحات إضافية من الفول البلدى شرق القناة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:00 ص
مديرية زراعة الإسماعيلية تزرع مساحات إضافية من الفول البلدى شرق القناة
الإسماعيلية – جمال حراجى

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قال الدكتور السيد خليل وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن هناك اهتمام من المديرية بمحصول الفول البلدي، والذى يعتبر من المحاصيل الهامة وخاصة فى مصر، ويعتبر الإقبال علية كبير، لذلك لابد من مضاعفة إنتاجية هذا المحصول وهناك مساحات كبيرة تم زراعتها بمدينة القنطرة شرق.

وأضاف أنه قامت الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق بتشكيل لجنة للمرور على زراعات الفول البلدي في قرية جلبانة بحوض الشهيد عبد ربه حمادة، لمتابعة أعمال مكافحة الآفات وإعطاء المزارعين التوصيات والإرشادات الزراعية الضرورية في هذه المرحلة، وبحضور كل من المهندس حمدي عبد الوهاب مدير الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، والمهندس محمد فؤاد رئيس أقسام المكافحة بالإدارة، والمهندس نفادي محمد مدير الإرشاد الزراعي، والمهندس محمود كاترين أخصائي زراعة المحاصيل البقولية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة لـ" اليوم السابع"، إلى أن اللجنة أوصت بإزالة الحشائش الحولية العريضة الأوراق مثل الحميض والحشائش النجيلية مثل الفلارس وذيل القط، على أن تتم المكافحة بالعريق مرة بعد شهر من الزراعة ومرة أخرى بعد 3 أسابيع من العزقة الأولى، وأيضا يتم تقليع الحشائش باليد من جذورها وهذه الحشائش تسبب فقد في المحصول من 20 لـ 30 % وكذلك أوصت اللجنة بإعطاء توصيات بإزالة طفيل حشيشه الهالوك حيث يسبب فقد المحصول بنسبة 100% ويظهر على النبات الأصلي الإصفرار وتساقط الأوراق، وبالتالي يجب إزالته باليد والتخلص منه خارج المزرعة، مع ضرورة الالتزام بالكثافة النباتية 25 نبات في المتر المربع من ضمن أعمال المكافحة المتكاملة.

وأوضح أن الحشائش تسبب فقد للمحصول فهي مأوى لحشرة المن الخطيرة التي تصيب البراعم الزهرية والبراعم الخضرية، ومكافحتها تتم بأحد المبيدات الموصي بها من وزارة الزراعة في التوقيت والتركيز المناسب للتخلص منه ،وتبين أن الحالة العامة لنبات الفول جيدة

التدريب على رش المبيدات
التدريب على رش المبيدات

 

الدكتور السيد خليل
الدكتور السيد خليل

 

الزراعة فى الصوب الزراعية
الزراعة فى الصوب الزراعية

 

رش الأشجار بالمبيدات
رش الأشجار بالمبيدات

 

مديرية الزراعة بالإسماعيلية
مديرية الزراعة بالإسماعيلية

 

ندوات إدارة المكافحة
ندوات إدارة المكافحة

 


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