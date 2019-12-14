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محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع مدرسة فاطمة الزهراء بتكلفة 18 مليون جنيه

السبت، 14 ديسمبر 2019 07:36 م
محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع مدرسة فاطمة الزهراء بتكلفة 18 مليون جنيه جانب من الجولة
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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تفقد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، مركز ومدينة القنطرة غرب زار خلالها مشروع إنشاء مدرسة فاطمة الزهراء الجديدة للتعليم الأساسى بقرية أبوخليفة، والتى أقيمت على مساحة اجمالية قدرها 4602 متر مربع مكونة من دور أرضى و4 أدوار علوية.

وتضم 55 فصلا دراسيا منها 10 فصول لرياض الأطفال و30 فصلا للابتدائى و15 فصلا آخر للمرحلة الإعدادية وقد بلعت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية لها نحو ما يزيد عن95 % وتصل جملة التكلفة الإجمالية للمشروع نحو ما يزيد عن 18 مليون جنيه، ورافق المحافظ فى الجولة المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة وكرم الشحات رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب.

وكان فى استقبال المحافظ بالمدرسة الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس محمد عبده مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية وجمع كبير من قيادات التربية والتعليم والقيادات التنفيذية بالمحافظ.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية والتجهيزات الكاملة للمدرسة ودخولها للخدمة الفعلية مع بداية النصف الثانى من العام الدراسى الحالى وخلال زيارة المدرسة أكد المحافظ على الإسراع فى إنهاء ما تبقى من أعمال وفقا للبرنامج الزمنى والتوقيتات المحددة.

 

2- مدرسة افطمة الزهراء
 مدرسة افطمة الزهراء

 


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