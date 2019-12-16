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محافظ المنوفية يحيل العاملين بـ4 وحدات صحية بقويسنا للتحقيق نظراً لتركهم العمل

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:27 ص
محافظ المنوفية يحيل العاملين بـ4 وحدات صحية بقويسنا للتحقيق نظراً لتركهم العمل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أطقم النوبتجية المسائى العاملين بالوحدات الصحية لميت أبو شيخة، وميت سراج، وطه شبرا، وشمنديل بمركز ومدينة قويسنا، للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة،نظراً لغلق الوحدات وعدم تواجد العاملين بها، وكذا إحالة الطبيب النوبتجى بالوحدة الصحية لكفر وهب للتحقيق لتركه العمل.

جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام بالمرور على الوحدات الصحية والمحلية لمتابعة مدى إنتظام سير العمل بالمركز.

كما تبين إنتظام العمل وتواجد النوبتجيات بالوحدات الصحية بأم خنان وأشليم،وبالمرور على الوحدات المحلية تبين إنتظام سير العمل وتواجد أطقم النوبتجية بوحدة أم خنان وطه شبرا وأشليم وعرب الرمل.

وأصدر محافظ المنوفية تعليماته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، بتلافى الملاحظات الواردة بالتقرير وتمهيد طريق ميت أبو شيخة حتى مدخل العجايزة وكذا طريق العجايزة مروراً بأم خنان ورفع الإشغالات على جانبى الطريق ، ورفع ناتج التطهير من على جانبى طريق شمنديل وأشليم. 

 


محافظ المنوفية

احالة عاملين للتحقيق

المنوفية

مركز ومدينة قويسنا

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