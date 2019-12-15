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محافظ المنوفية: غلق 13 منشأة طبية تدار بدون ترخيص وإعادة تشغيل 5 بعد تلافى السلبيات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:11 م
محافظ المنوفية: غلق 13 منشأة طبية تدار بدون ترخيص وإعادة تشغيل 5 بعد تلافى السلبيات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على غلق 13 منشأة طبية خاصة بإدارات "الشهداء، الباجور، منوف، شبين الكوم ، تلا ، أشمون" لمخالفتهما للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، وكذا القانون رقم 367 لسنة 1954 للتشخيص الطبى المعملى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية إدارة العلاج الحر.

حيث وافق المحافظ على غلق 3 مراكز طبية "بقويسنا وشبين الكوم" لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وكذا عدم وجود تمريض حاصل على ترخيص مزاولة المهنة، وذلك لمدة أسبوع، مشدداً على ألا يتم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافى السلبيات من خلال لجنة من إدارة العلاج الحر .

كما شمل الغلق (8) معامل وعيادات طبية تدار بدون ترخيص بمراكز "الباجور ومنوف والشهداء" لحين إستكمال مستندات الترخيص وتلافى السلبيات ، وغلق جناح العمليات لمستشفى خاصة بمدينة تلا، وكذا غلق قسم الحضانات وعيادة الأسنان التابعة للجمعية الشرعية بسمادون لعدم وجود تمريض حاصل على ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة لوجود مخالفات أخرى ، وغلق عيادة الأسنان وقسم الأشعة وعيادة التخاطب ووحدة مناظير الجهاز الهضمى التابعين لمستشفى خاصة بمدينة شبين الكوم لحين إستكمال مستندات الترخيص.

وفى ذات السياق وافق محافظ المنوفية، على إعادة تشغيل (3) مستشفيات تخصصية بمدن شبين الكوم ومنوف وقويسنا ومركز طبى للنساء والتوليد بشبين الكوم، ومركز حضانات بمنوف، بعد تلافى المخالفات المسببة لقرار الغلق رقم 1119 لسنة 2019 من خلال لجنة إدارات العلاج الحر ومكافحة العدوى والتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة .

كما وافق المحافظ على إعادة غلق مركز طبى للنساء والتوليد بقويسنا غير مرخص لحين إستكمال مستندات الترخيص وإيقاف نشاط مستشفى تخصصى بالبتانون لمدة شهرين بناءً على طلب المدير الفنى للمستشفى والتشديد على ألا يتم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافى السلبيات والمخالفات المسببة لقرار الغلق من خلال لجنة إدارة العلاج الحر .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار تلك الحملات التفتيشية على مستوى المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين . 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

غلق منشات طبية بالمنوفية

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