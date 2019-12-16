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محافظ القليوبية يوجه بسرعة إنهاء المراحل الثلاثة لافتتاح ممشى النيل ببنها

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:31 م
محافظ القليوبية يوجه بسرعة إنهاء المراحل الثلاثة لافتتاح ممشى النيل ببنها جانب من اجتماع محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة أعمال الممشى المطل على نهر النيل بمدينة بنها، لدفع الأعمال به ليكون متنفسا لجميع المواطنين بمدينة بنها والقرى المحيطة بها، بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أمين العطار رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، والمهندسة إيمان عبد البارى مدير عام المشروع بالجهاز، والمهندس طلعت سلطان مدير عام الشبكات الأرضية، ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى بالمحافظة، وحمدى سلامة رئيس مجلس مدينة بنها .

 

وأكد المحافظ، ضرورة أن يراعى فى تصميمات الممشى الجانب الجمالى واستخدام أنظمة الإنارة والتأمين وطرق الرصف الحديثة والنظافة والتشجير، ليكون متنزها حضاريا يليق بأبناء المحافظة.

 

وفى ذات السياق طالب الهجان، بسرعة الانتهاء من العمل فى المرحلة الأولى والثانية والثالثة من الممشى، للبدء بعدها فى المرحلة الرابعة مع مراعاة الدقة فى العمل، وكفاءة ما يتم إنجازه حتى يتم افتتاحه فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن المشروع بالكامل مازال قيد التنفيذ وتحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الفاطمية والشركة المنفذة ولم يتم نقل تبعيته للمحافظة بعد.

 

 

 

 


اخبار القليوبية

محافظ القليوبية

ممشى أهل مصر

ممشى النيل ببنها

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