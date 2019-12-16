صور.. محافظ القليوبية يجرى جولة مفاجئة ببنها ويوجه بشن حملة نظافة مكبرة

القليوبية - إبراهيم سالم

شن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية فى شوارع مدينة بنها للاطلاع على حالة الشوارع ومستوى النظافة فيها ومستوى الخدمات العامة على الطبيعة، يرافقه الدكتور عواد احمد على السكرتير العام، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها، فى جولة مسائية مفاجئة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وتوجه المحافظ، ومرافقوه لتفقد منطقة عزبة السوق والحرس الوطنى والكبارى المحيطة بالمنطقة لمتابعة مستوى النظافة بالشوارع، ووجه على الفور برفع الاشغالات لتسيير الحركة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدى على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وطالب المحافظ، بالتأكيد على مستوى النظافة فى مختلف الشوارع ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول والإلتزام بالمواعيد المحددة لذلك للإرتقاء بالمنظومة وللحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وإزالة كافة الاشغالات والتعديات، مؤكدا على رئيس المدينة بتفعيل الغرامات الفورية على المواطنين التى تلقى قمامة فى منتصف الطريق ولا تضعها فى المكان المخصص لها.

مشيرا إلى أهمية التواجد الميدانى المستمر لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومتابعة سير الأعمال بأنفسهم وليس مجرد الاعتماد على تقارير ورقية.

وفى هذا الاطار وجه المحافظ، بحملة نظافة مكبرة على كافة المراكز والمدن والاحياء لتكون فى الفترة الصباحية والمسائية،

وحرص المحافظ على الإستماع لشكاوى ومطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل مؤكداً أن الشكاوى سيتم فحصها بمعرفة الجهات المعنية والمقترحات سيتم دراستها والإستفادة منها لتطوير الأداء وتحسين مستوى العمل وقال المحافظ نعمل جميعاً للإرتقاء بمحافظتنا العريقة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أعرب المواطنون عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم صباحاً ومساءاً وحرصه الدائم على الإستماع لهم وتلبية مطالبهم لإعادة الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذى .



جولة محافظ القليوبية بشوارع بنها



جولة محافظ القليوبية بشوارع بنها



جولة محافظ القليوبية بشوارع بنها



جولة محافظ القليوبية بشوارع بنها



جولة محافظ القليوبية بشوارع بنها



جولة محافظ القليوبية بشوارع بنها



جولة محافظ القليوبية بشوارع بنها



جولة محافظ القليوبية بشوارع بنها