محافظ الإسكندرية يشدد على إنهاء كافة المشكلات المتعلقة بتراكمات الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم أولى اجتماعاته مع مسئولى شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، للتعرف على جميع المشروعات التى يتم تنفيذها للتخلص من تراكمات مياه الأمطار أثناء فترة النوات بعدد من المناطق لتفادى وقوع أى أزمة ناتجة عن نوات الأمطار خلال موسم الشتاء.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كلف المحافظين عقب حلف اليمين بوضع حلول غير تقليدية لإنهاء معاناة المواطنين، وهو ما يستدعى ضرورة حل جميع المشكلات التى تؤدى إلى تراكم مياه الأمطار فى الوقت الحالى.

وشدد محافظ الإسكندرية على شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بضرورة تطهير شنايش الأمطار أول بأول و تحديد المسئولين من الشركة و بالأحياء عنها لمحاسبة المقصرين .

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، و اللواء حمدى الحشاش سكرتير عام المحافظة، و اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام مساعد المحافظة، و اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية ، والسادة رؤساء الأحياء.

وخلال الإجتماع ، استعرضت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عدداً من الإجراءات الإحترازية التى قامت بإتخاذها لإستقبال موسم الشتاء الحالى من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة اعتبارا من مارس و حتى نهاية شهر مايو، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165بيارة منذ أول يونيو و حتى نهاية شهر يوليو.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار منذ بداية شهر أغسطس و حتى سبتمبر، تم خلالها تجهيز و فتح 66مصب لمياه الأمطار على الكورنيش و تجربتها اعتبارا من منتصف شهر سبتمبر.

فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الإنفاق والكبارى وذلك لمتابعة مسار المياه و تجربة مدى استيعاب المصبات و الشنايش لها اعتبارا من اول سبتمبر وحتى منتصف سبتمبر.

وفيما يتعلق بالمشروعات التى تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم إنشاء شنايش جديدة ووتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة، و كذا إنشاء فرعتين أسفل كوبرى منشا .

وأضافت الشركة أنه تم إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطرى بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى ،كما تم حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبرى الثروة السمكية، و إنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين و مطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا انشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار.

جدير بالذكر أن شركة الصرف الصحى بالإسكندرية هى المسئولة عن رفع مياه الصرف المنزلى والصناعى، و الزراعي، و مياه الأمطار وذلك من خلال 184 محطة رفع و 18 محطة معالجة .

وتقوم الشركة بإنتاج ما يقرب من 7'1 مليون متر مكعب من المياه المعالجة موزعة على أنحاء المحافظة عبر شبكة من خطوط الانحدار ، و الطرد تتراوح اقطارها من 150مم الى 2250 مم بطول 4313كم، وحصلت 10 محطات معالجة على شهادة تطبيق إجراءات الإدارة الفنية المستدامة TSM.