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صور.. أمطار رعدية غزيرة على مناطق متفرقة بالإسكندرية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:18 ص
صور.. أمطار رعدية غزيرة على مناطق متفرقة بالإسكندرية أمطار رعدية غزيرة بالإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم هطول أمطار رعدية غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظة، خاصة وسط و شرق الإسكندرية وبعض مناطق غربا.


وقامت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى وشركة نهضة مصر لرفع القمامة، بتكثيف الجهود لكسح مياه الأمطار، وفتح الطريق أمام السيارات والمارة.

يأتى ذلك فى إطار موجة الطقس السيئ الذى يمر على الإسكندرية حاليا، حيث يشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية، إلا أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية.

 

أمطار رعدية غزيرة بالإسكندرية (1)
 
أمطار رعدية غزيرة بالإسكندرية (2)
 
أمطار رعدية غزيرة بالإسكندرية (3)
 
أمطار رعدية غزيرة بالإسكندرية (4)
 
أمطار رعدية غزيرة بالإسكندرية (5)

الاسكندرية

امطار الاسكندرية

الصرف الصحى

حالة الطقس

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