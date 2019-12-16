سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على أهمية النظافة.. ويؤكد: الملف مسئولية رؤساء الأحياء

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:29 م
محافظ الإسكندرية يشدد على أهمية النظافة.. ويؤكد: الملف مسئولية رؤساء الأحياء جانب من الاجتماع
الإسكندرية- جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خلال أولى اجتماعاته مع مسئولى شركة نهضة مصر، أن نظافة الإسكندرية الفترة القادمة إجبارية وليست اختيارية حتى يشعر أهالى الإسكندرية أن مدينتهم عادت نظيفة .

وأوضح الشريف أنه إذا ما تم الإنتهاء من مشكلة النظافة بالمدينة فإن 50٪من مشكلات الإسكندرية ستنتهى، مشيرا إلى أن ملف النظافة هو أول الملفات التى تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع المحافظين عقب حلف اليمين، وتلاه ملف الصحة، وذلك لمدى تأثير النظافة على الصحة العامة للمواطن. 
 
وأوضح الشريف أن ملف النظافة بكل حي هو مسئولية رئيس الحي في المقام الأول مشددا على رؤساء الأحياء بالتعاون الكامل مع شركة نهضة مصر، فيما يخص أعمال جمع القمامة؛ مطالبا شركة نهضة مصر برفع كافة المخلفات من مدخل الاسكندرية الزراعي. 
 
وخلال الاجتماع؛ استعرضت كلا من شركة نهضة مصر وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة وضع منظومة النظافة ووضع المحطات الوسيطة، وما تم من أعمال بمركز المخلفات الطبية وأعمال دهان كونترات، وما يتم من أعمال كنس وتجريف، وكذا منظومة الجمع المنزلي والجمع بالصافرة. 
 
حضر الاجتماع؛ أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، والمهندس أسامة الخولي مدير شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، واللواء يسري خضر رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة ، ورؤساء الأحياء.
 
 
 

الاسكندرية

ملف النظافة

احياء الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

تزوج 8 مرات.. عجوز بريطانى يحكى غرامياته وقصص زواجه فى كتاب.. صور

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

إلهام شاهين تزور قبر هيثم أحمد زكى فى ذكرى الأربعين وتطالب جمهورها بقراءة الفاتحة

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

يسرا تخوض سباق رمضان 2020 بتوقيع المتحدة والعدل جروب

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

النص الكامل لتعديلات قانون عقوبات التعدى على الأراضى بعد إصداره من الرئيس

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

«لطيفة دى خالتك».. مايا دياب عن تظاهرات لبنان: كفاية سلمية الثورة حقيقية

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

ابنة الفنان الراحل حسن عفيفى ناعية والدها: خير أب وخير زوج وخير صديق

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

أكشن × أكشن.. شاهد الملامح الأولى لفيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

رغم تعرضه للانتقادات.. فيلم Last Christmas يتخطى الـ100 مليون دولار

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

السيسى: مدينة العلمين الجديدة ستكون منطقة أورومتوسطية للتعليم العالى

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه ويسجل 16جنيها خلال تعاملات اليوم

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

المخرج الدموى تارانتينو يعود لعالم الأكشن بجزء جديد لسلسلته الشهيرة Kill Bill

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

مدبولى: الرئيس كلف بالاهتمام بالصحة والتعليم.. ومبادرات لتخفيض كثافة الفصول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة