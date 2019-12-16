محافظ الإسكندرية يشدد على أهمية النظافة.. ويؤكد: الملف مسئولية رؤساء الأحياء

الإسكندرية- جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية خلال أولى اجتماعاته مع مسئولى شركة نهضة مصر، أن نظافة الإسكندرية الفترة القادمة إجبارية وليست اختيارية حتى يشعر أهالى الإسكندرية أن مدينتهم عادت نظيفة .

وأوضح الشريف أنه إذا ما تم الإنتهاء من مشكلة النظافة بالمدينة فإن 50٪من مشكلات الإسكندرية ستنتهى، مشيرا إلى أن ملف النظافة هو أول الملفات التى تحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع المحافظين عقب حلف اليمين، وتلاه ملف الصحة، وذلك لمدى تأثير النظافة على الصحة العامة للمواطن.

وأوضح الشريف أن ملف النظافة بكل حي هو مسئولية رئيس الحي في المقام الأول مشددا على رؤساء الأحياء بالتعاون الكامل مع شركة نهضة مصر، فيما يخص أعمال جمع القمامة؛ مطالبا شركة نهضة مصر برفع كافة المخلفات من مدخل الاسكندرية الزراعي.

وخلال الاجتماع؛ استعرضت كلا من شركة نهضة مصر وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة وضع منظومة النظافة ووضع المحطات الوسيطة، وما تم من أعمال بمركز المخلفات الطبية وأعمال دهان كونترات، وما يتم من أعمال كنس وتجريف، وكذا منظومة الجمع المنزلي والجمع بالصافرة.

حضر الاجتماع؛ أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، والمهندس أسامة الخولي مدير شركة نهضة مصر للخدمات البيئية، واللواء يسري خضر رئيس الإدارة المركزية لتجميل المدينة ، ورؤساء الأحياء.