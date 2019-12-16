محافظ أسوان يستقبل مطران إبراشية طيبة للأقباط الكاثوليك.. صور

قدم المحافظ شكره وترحيبه بهذه الزيارة التى تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، مؤكداً على أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع المصريين دون تفرقة بين مسلم ومسيحي أو مسجد وكنيسة لأن جميع المصريين شركاء فى هذا الوطن ، وأيضاً فى حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه، حرص الأنبا عمانوئيل على تقديم التهنئة للمحافظ بمناسبة تحمله المسئولية وتوليه مهام المحافظة ليكون بشرة خير لأسوان يتحقق معها كل آمال وطموحات أهلها الطيبين، مؤكداً على حرص الكنيسة الكاثوليكية واستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع الجهود التنفيذية والشعبية التى تهدف إلى دفع عمليات التنمية بالمحافظة وخاصة فى مجالات الصحة والتعليم.

وأشار مطران إبراشية طيبة إلى أن أسوان تتأصل فيها روح الوحدة والتآخى والمحبة بين نسيج الأمة الواحدة بما يؤكد أن الوطنية وغيرها من الأخلاق الحميدة هى طباع أصيلة راسخة لدى جميع المصريين نتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.



محافظ أسوان يستقبل مطران أبراشية طيبة



محافظ أسوان يستقبل مطران أبراشية طيبة