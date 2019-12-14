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ومحافظ أسوان يطمئن على المصابين..

10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث تصادم طريق أبوسمبل.. صور

السبت، 14 ديسمبر 2019 05:34 م
10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث تصادم طريق أبوسمبل.. صور محافظ أسوان يطمئن على المصابين
أسوان - عبد الله صلاح

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قرر اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفين فى حادث تصادم أتوبيسين بطريق أسوان / أبوسمبل السياحى بواقع 10 آلاف جنيه لكل أسرة ، بجانب 10 ألاف جنيه أخرى لكل منهما من مديرية التضامن الإجتماعى طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

ووجه محافظ أسوان، مسئولى الصحة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين حتى يتماثلوا للشفاء وخروجهم من المستشفى ، لافتاً إلى أن الحادث جاء نتيجة إصطدام أتوبيسين إحداهما تابع لشركة نقل مصرية يحمل رقم "2679 ن ط ج) بأتوبيس آخر تابع لشركة نقل سودانية يحمل رقم "2521 ص و ع " كانوا فى طريقهم من مدينة أسوان إلى مدينة أبوسمبل السياحية وذلك عند الكيلو 8 بطريق أسوان / أبو سمبل أمام مدخل القرى النوبية بمنطقة كركر ،  مما أسفر عن وفاة عددمواطنين مصريين مع إصابة 7 أخريين منهم4 مصريين وواحد سوداني، بالإضافة إلى شخصين مصابين من دولة كوريا الجنوبية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى،  مدير عام الصحة بأن جميع المصابين حالتهم مستقرة حيث تتراوح الإصابات بين الكسور والكدمات وجارى تقديم الخدمة العلاجية اللازمة لهم لحين خروجهم بحالة جيدة ، مؤكداً على أنه بمجرد وقوع الحادث قامت 4 سيارات إسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن الحادث أسفر عن وفاة أمنة محمد على 67 سنة و جابر سعد علي وهما من المواطنين المقيمين بمدينة أسوان حيث تم إيداعمها المشرحة العمومية وستتولي النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

محافظ أسوان يطمئن على المصابين (1)
محافظ أسوان يطمئن على المصابين 
محافظ أسوان يطمئن على المصابين (2)
محافظ أسوان يطمئن على المصابين
محافظ أسوان يطمئن على المصابين (3)
محافظ أسوان يطمئن على المصابين 
محافظ أسوان يطمئن على المصابين (4)
محافظ أسوان يطمئن على المصابين 
محافظ أسوان يطمئن على المصابين (5)
محافظ أسوان يطمئن على المصابين 

 


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اسوان

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