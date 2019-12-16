محافظة سوهاج: 145 مليون جنيه و 674 ألف حصيلة تقنين أراضى الدولة

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تقنين الأراضى "التى تم الاستيلاء عليها" حيث قامت محافظة سوهاج بالتعاون مع الوحدات المحلية لعقد العديد من الإجتماعات لمناقشة ملف التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي وضع اليد وضرورة تحسين الأداء بالإدارات الهندسية بجميع أنحاء المحافظة وتطوير المنظومة الإلكترونية لتسهيل إجراءات التقدم بطلبات التصالح وفقا للقانون على أن يكون لكل طلب مقدم من مواطن له رقم كودى مميز.

ففي مركز المراغة تمت الموافقة على 150 طلب مقدم وتم البت في 124 وأعتمد المحافظ 134 عقدا وتبقى 8 عقود تم تحريرها ولم يتم إعتمادها من المحافظ وفى مركز المنشاه تم الموافقه على 76 عقد وتم البت في 75 وأعتمد المحافظ 51 وتبقى 9 جار أعتمادها من المحافظ بإجمالى 60 عقد وفى مركز سوهاج تمت الموافقة على 49 عقدا وتم البت فيها جميعا وحرر المحافظ 39 عقد وفى مركز طهطا تمت الموافقة على 239 وتم البت في 239 وأعتمد المحافظ 124 عقد وجار أعتماد 17 عقدا من قبل المحافظ يإجمالى 141 عقد وفى مركز جهينة تم الموافقة على 87 عقدا وتم البت في 83 وأعتمد المحافظ 42 عقدا وجار إعتماد 6 عقود من قبل المحافظ بإجمالى 48 عقدا وفى مركز طما تم الموافقة على 260 عقدا وتم البت 259 عقدا وأعتمد المحافظ 141 عقدا وجار تحرير 7 عقود بمغرفة المحافظ بإجمالى 148 عقدا وفى مركز جرجا تمت الموافقة على 293 وتم البت في 259 منها وأعتمد المحافظ 147 عقدا وهناك 4 عقود تنتظر إعماد المحافظ بإجمالى 151 عقدا وفى مركز دار السلام تمت الموافقة على 120 عقدا وتم البت في 120 عقدا أعتمد المحافظ منها 58 عقدا وجار أعتماد 3 منها بمعرفة المحافظ بإجنالى 61 عقدا وفى مركز ساقلته تمت الموافقة على 47 عقدا وتم البت في 47 منها وتحرر 15 عقدا وأعتمدت بمعرفة المحافظ وجار إعتماد 2 عقد بإجمالى 17 عقدا وفى مركز البلينا تمت الموافقة على 67 عقد وتم البت 65 منها وأعتمد المحافظ 20 عقد وجار إعاماد 2 اخرين بإجمالى 22 عقدا وفى مركز أخميم تمت الموافقة على 27 عقد وتم البت في 26 عقدا وتم إعتماد عقد واحد بمعرفة المحافظ وجار إعتماد عقد أخر بإجمالى 2 عقد.

وبهذا تكون جملة ما تمت الموافقه عليه من هيئة المساحة 1415 وتم البت في 1394 وتم تحرير وإعتماد 772 عقدا بمعرفة المحافظ وجار تحرير وإعتماد 59 عقدا بمعرفة المحافظ بإجمالى 831 عقد بنسبة تنفيذ 60%.

وبلغت جملة ما تم سداده من رسوم الفحص 26 مليون 342 ألف 768 جنيه وبلغت جملة ما تم سداده من رسوم المعاينة 11 مليون583 ألف 659 جنيه وبلغت جملة ما تم سداده من عقود بيع الأرض 102 مليون 262 ألف 51 جنيه وبلغت جملة ما تم سداده من حق إنتفاع سابقه للعقود 51 مليون 120 ألف 85 جنيها وبلغت الجملة النهائية لعملية حصيلة التقنين بالجنيه 145 مليون 647 ألف 99 جنها حتى منتصف هذا الشهر.