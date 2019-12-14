صور.. محافظ سوهاج: إزالات فورية لـ105حالة تعد وبناء مخالف خلال أسبوع

سوهاج – عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عن تنفيذ الوحدات المحلية لإزالات منها فورية لـ105حالة تعدى وبناء مخالف، خلال الأسبوع الماضى، مؤكداً تطبيق القانون لاستعادة أراضى الدولة وحق الشعب، داعياً المواطنين الجادين فى تقنين أوضاع أراضى الدولة بسرعة إنهاء الإجراءات، قبل انتهاء المهلة المحددة فى 8 يناير 2020م.

وأوضح محافظ سوهاج أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج نفذت حملة إزالات مكبرة بقرية إدفا، أسفرت عن إزالة 10 حالات تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، منها 4 حالات أملاك رى بمساحة 3 قراريط، و6 حالات تعدى على أراضى زراعية بمساحة 5 قراريط، لافتا إلى إزالة فورية لبناء مخالف بأحد الأبراج السكنية بقلفاو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال "الفقى"، أن مركز ومدينة جرجا شن حملة إزالات مكبرة، أسفرت عن إزالة 26 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية بيت داوود بمساحة 20 قيراط و15سهم، مشيرا إلى إزالة 24 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمركز البلينا بمساحة 23.5 قيراط، بالغنمية، والإصلاح بقرية بنى حميل.

كما أزالت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دار السلام 20 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بقرية السلام، بمساحة واحد فدان و4 قراريط، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدى على الشارع العام، مشيرا إلى قيام حى شرق سوهاج بإزالة شدة خشبية، وأعمدة خرسانية ومصادرة مواد بناء لعقار مخالف بشارع متفرع من أسيوط سوهاج، وكذلك تنفيذ قرارين إزالة بمنطقة قسم ثان سوهاج.

وأشار محافظ سوهاج إلى تنفيذ مركز ومدينة جهنية لحملة مكبرة، أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرية الطليحات، بالإضافة إلى قيام مركز ومدينة المراغة بإزالة 8 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، منها 7 حالات تعدى بقرية الوقدة على أراضى زراعية بمساحة 7 قراريط و12سهم، وإزالة سور مخالف بقرية البطاخ بطول 10 متر، وارتفاع 4 متر.

وأضاف " الفقى " أن مركز ومدينة طهطا أزال 4 حالات تعدى على مساحة 2 قيراط و16 سهم، أراضى زراعية، خلال حملة إزالة مكبرة نفذتها الوحدة المحلية فى بندر طهطا .