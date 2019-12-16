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محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:19 م
محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأت محافظة القاهرة، تسليم 16 طرف صناعى و10 كراسى متحركة، لذوى الاحتياجات الخاصة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، تحت شعار "قادرون باختلاف ..أنا أقدر"، بالتعاون مع الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية، ومديرية التضامن الاجتماعى، تحت رعاية وحضور محافظ القاهرة، فى قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.
 
وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن الاحتفالية تأتى ضمن اهتمام الدولة بذوى الاحتياجات الخاصة ودعمهم والعمل على رفع العبء عنهم وتشجيعهم على العمل وتبنى أفكارهم البناءة.
 
وتساهم الجمعيات الأهلية فى توفير الأطراف الصناعية والكراسى المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة.
 
محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة (1)
محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة (1)

 

محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة (2)
محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة (2)

 

 

محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة (3)
محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة (3)

 

 

محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة (4)
محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة (4)

 

 

محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة (5)
محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة (5)

 

 

محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة (6)
محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة (6)

 

 

محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة (7)
محافظة القاهرة توزع 26 طرف صناعى وكراسى متحركة لذوى الإعاقة (7)

 


 


التضامن الاجتماعي

المعاقين

ذوي الاحتياجات

القاهرة

الجمعيات الاهلية

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