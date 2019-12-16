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محافظ القاهرة: انتهاء لجان التثمين بقانون التصالح وتحديد سعر المتر بكل المناطق

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:05 م
محافظ القاهرة: انتهاء لجان التثمين بقانون التصالح وتحديد سعر المتر بكل المناطق اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة تفعيل قانون التصالح وتقنين بعض المخالفات البنائية رقم 17 لسنة 2019 خلال المدة المسموح بها فقط طبقاَ للقانون، التى قاربت على الانتهاء، خاصة بعد انتهاء لجان التثمين المركزية بالمحافظة وتحديد سعر المتر بكافة المناطق ولا يتبقى سوى استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التقنين وخضوعها للجان الفنية للبت فيها.
 
ووجه المحافظ باليقظة والحذر لرصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاستيلاء على أراضى الدولة أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص وعدم استغلال قانون التصالح للتمادى فى عمل مخالفات جديدة أو رفع أدوار مخالفة لمبانى قديمة حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول.
 
وطالب المحافظ بضرورة مواصلة تفعيل مبادرة "حياة كريمة" وتوسيع نطاقها لتشمل كل حالات وشرائح المواطنين الأكثر احتياجاَ، مع التأكيد على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى هذا الصدد ودورهم الملموس فى مساندة الأجهزة التنفيذية لدعم وتمويل جميع المبادرات ومشاريع التطوير وتوفير الخدمات بما يحقق صالح المواطن.


 

القاهرة

قانون التصالح

البناء المخالف

محافظ القاهرة

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