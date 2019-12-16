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وزارة الصحة السعودية تطلق حملة للتوعية باستخدام الأجهزة الطبية بشكل صحيح

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:00 م
وزارة الصحة السعودية تطلق حملة للتوعية باستخدام الأجهزة الطبية بشكل صحيح وزارة الصحة السعودية تطلق حملة توعية
كتبت إيناس البنا

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أطلقت وزارة الصحة السعودية حملة باسم (كيف تستخدم)، وهي حملة توعوية تثقيفية تقوم بها المملكة العربية السعودية حول كيفية الاستخدام الصحيح للأجهزة، والأدوات الطبية المنزلية، حرصًا منها على الاستفادة المثالية من هذه الأجهزة، والأدوات، وضمان فاعليتها.

ودشن موقع وزارة الصحة السعودي ملف تفاعلي بواسطة فيديو، يوضح فيه الإرشادات الصحيحة لاستخدام الأجهزة والأدوات الطبية بطريقة سهلة، ومبسطة منها " بخاخ الربو، وقلم الأنسولين، وجهاز قياس السكر، وقلم الحساسية، وفرشاة الأسنان".

ووزاةر الصحة السعودية
ووزاةر الصحة السعودية

 

وتهدف وزارة الصحة السعودية من خلال هذه الحملة تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع كافة من خلال الحملات التوعوية المستمرة عن طريق إصدار ملفات توعوية تفاعلية عديدة على فترات مثل: ملف (الإسعافات الأولية)، و(الإقلاع عن التدخين)، و(صحة المرأة)، وذلك بهدف تسهيل وصول المعلومة الصحية، ونشرها بين أفراد المجتمع.

جدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي  لمواصلة للجهود التوعوية التي تقوم بها الوزارة، للحفاظ على صحة سكان المملكة وسلامتهم، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوك الصحي السليم، وشجعت وزارة الصحة السعودية الجميع بالاطلاع على ملف (كيف تستخدم) التوعوي، والاستفادة من محتواه العلمي.

 


وزارة الصحة السعودية

حملة توعية

الادوات الطبية

جهاز قياس السكر

قلم الانسولين

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