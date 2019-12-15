وزارة الصحة السعودية تزف بشرى سارة للسعوديين.. تعرف عليها

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

​​أعلنت وزارة الصحة السعودية توفر 2942 وظيفة «صيدلي» و«أخصائي غير طبيب» (رجال ونساء) للسعوديين، داعية الراغبين بالتقدم على الوظائف إلى التسجيل في منصة التوظيف.

وعلى موقعها الالكترونى، دعت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمواطنات السعوديين، الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، والراغبين في التقدم إليها عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، قد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة 2942 وظيفة شاغرة (رجالاً، ونساءً) على فئتي (صيدلي، أخصائي غير طبيب)، علمًا بأن فترة التقديم من (15/12/2019م) ولمدة 15 يوما.