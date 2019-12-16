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فوائد مهمة لحمض الجليكوليك..أبرزها إنتاج الكولاجين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:00 م
فوائد مهمة لحمض الجليكوليك..أبرزها إنتاج الكولاجين الشيخوخة وعلامات التقدم فى العمر
فاطمة ياسر

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حمض الجليكوليك هو عنصر شائع في التقشير الكيميائي كخيار أقل تغلغلًا في مكافحة علامات الشيخوخة وتلف أشعة الشمس، وخلال هذا التقرير سنتعرف أكثر عن هذا الحمض، وذلك وفقا لموقع  " facty".

يقوم حمض الجليكوليك بالتقشير أي إزالة الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة مما يساعد على تغلغل العلاجات الموضعية بشكل أعمق، ومن بين أحماض ألفا هيدروكسي، ويكون حمض الجليكوليك أصغر وزنًا جزيئيًا وصديقًا للماء، مما يجعله عاملًا تقشيرًا كيميائيًا شعبيًا وفعالًا. إنه يخفف الالتصاق بين الخلايا المرتبطة بالكيراتين على الطبقة الخارجية للجلد، وهي الطبقة القرنية. والنتيجة هي تساقط الجلد القديم ، تاركًا توهجًا جديدًا.

فوائد حمض الجليكوليك
فوائد حمض الجليكوليك

 

التقشير الكيميائي يتطلب تركيزات حمض الجليكوليك تتراوح بين 20 إلى 70 في المئة. فهذا الحمض يجفف الجلد، مما تسبب في تقشير وخاصة مع التقشير العميق. لهذا السبب من المهم حماية المناطق الأكثر حساسية للوجه مثل زوايا الفم والعينين والأنف، ويتم العلاج بالثلج .

كما أنه من فوائد حمض الجليكوليك هو علاج حب الشباب، فأكثر من 80 % من الناس بين 12 و 24 تجربة حب الشباب، وأظهرت الأبحاث التي أجريت على مدى ستة أشهر مع مجموعة من 120 مشاركًا أن محلول حمض الجليكوليك بنسبة 10٪ في مستحلب الزيت والماء ، إلى جانب التقشير المجدول ، يخفف حب الشباب.

اهمية حمض الجليكوليك
اهمية حمض الجليكوليك

 

كما أنه حمض الجليكوليك  يساهم في تعزيز الكولاجين، وهذا الأمر يتسبب في الاحتفاظ بالرطوبة  ويبدأ إنتاج الكولاجين في الانخفاض بسبب عوامل متعددة ويؤدي إلى التجاعيد وترهل الجلد. تشير الدراسات إلى أن كريما من حمض الجليكوليك بنسبة 20 في المائة يمكن أن تساعد في إعادة تشكيل البشرة والجلد عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين.

 


حمض الجليكوليك

فوائد حمض الجليكوليك

تعرف علي فوائد حمض الجليكوليك

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